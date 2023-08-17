Общество 17 августа 2023, 19:33 Депутат Госдумы Терентьев: разработчикам сайтов следует уделять внимание доступности среды для людей с инвалидностью

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На фоне стремительного развития современных технологий и цифровизации всех сфер жизни при разработке сайтов следует уделять особое внимание доступности среды для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил зампредседателя Комитета Госдумы Михаил Терентьев «Парламентской газете».

По словам депутата, разработчикам важно сделать удобным сайт для слепых, глухих, людей с особенностью движения рук и ментальными ограничениями жизнедеятельности.

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Терентьев также призвал фотографов не показывать людей с инвалидностью в страдании и одиночестве, такие фото не должны вызывать чувство жалости.