Депутат Госдумы Сухарев предложил провести амнистию по штрафам автомобилистов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил погасить штрафы автомобилистов за некоторые нарушения ПДД в качестве поддержки россиян в условиях санкций. Об этом написал RT.

Речь идет об административных нарушениях, описанных в 12 главе КоАП России, не представляющих большой опасности. При этом амнистию предлагается не распространять на тех лиц, кто совершил правонарушения, предусмотренные статьями 12.8 и 12.26 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Обращение Сухарев направил на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.