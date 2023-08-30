Общество 30 августа 2023, 12:16 Депутат Госдумы Стенякина предложила лишать прав родителей, которые не платят алименты

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Матерей или отцов, которые не принимают никакого участия в воспитании ребенка и не платят алименты, следует лишать родительских прав. С таким предложением выступила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с Ura.ru.

По словам депутата, родителю следует доказать факт неисполнения обязанностей при отклонении взрослого от добровольной материальной помощи ребенку.

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После обращения в суд с ходатайством о лишении его родительских прав и установления официального статуса матери/отца-одиночки для родителя, самостоятельно воспитывающего ребенка, необходимо предусмотреть дополнительные выплаты от государства.