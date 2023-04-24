24 апреля 2023, 18:34
Депутат Госдумы Смолин не поддержал идею исключения английского языка из обязательной школьной программы
Изучение английского языка, который является основным для международного общения, нельзя исключать из обязательной школьной программы. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат от КПРФ Олег Смолин в беседе с «Национальной службой новостей».
Убрать английский из числа обязательных предметов предложил депутат Султан Хамзаев. По словам Смолина, у детей должно быть право выбора, какой иностранный язык им учить. Например, в советское время школьники выборочно изучали немецкий, английский или французский.
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Смолин также отметил, что альтернативой могут стать испанский и китайский.
Школы
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