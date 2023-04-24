Общество 24 апреля 2023, 18:34 Депутат Госдумы Смолин не поддержал идею исключения английского языка из обязательной школьной программы

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Изучение английского языка, который является основным для международного общения, нельзя исключать из обязательной школьной программы. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат от КПРФ Олег Смолин в беседе с «Национальной службой новостей».

Убрать английский из числа обязательных предметов предложил депутат Султан Хамзаев. По словам Смолина, у детей должно быть право выбора, какой иностранный язык им учить. Например, в советское время школьники выборочно изучали немецкий, английский или французский.

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Смолин также отметил, что альтернативой могут стать испанский и китайский.