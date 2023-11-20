Общество 20 ноября 2023, 19:10 Депутат Госдумы Скрозникова предложила создать в РФ орган контроля психологического состояния населения

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В России необходимо создать орган, который контролировал бы психологическое состояние населения под руководством уполномоченного по правам человека. С таким предложением выступила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова в беседе с «Абзацем».

По словам депутата, подобная система помогла бы россиянам отслеживать свои реакции на внешние события и оценивать их. Благодаря этому человек будет более эффективным в сложных ситуациях, осознавая свои проблемы и меры для их устранения.

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К факторам риска для психологического здоровья россиян Скрозникова отнесла ковид, санкции и СВО.