Общество 09 февраля 2023, 18:36 Депутат Госдумы Шолохов прокомментировал назначение Проничевой на пост гендиректора Третьяковской галереи

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отреагировал на новость о назначении Елены Проничевой на пост гендиректора Третьяковской галереи. Об этом сообщили на сайте радиостанции «Говорит Москва».

По словам депутата, Елена Проничева отлично зарекомендовала себя во время организации интересных культурных проектов.

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Шолохов считает, что Третьяковская галерея и дальше будет продолжать радовать посетителей новыми выставками.

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