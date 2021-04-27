Член думского Комитета по энергетике Борис Гладких заверил RT, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено.

«Прогноз может быть только один — проект будет завершен», — подчеркнул парламентарий.

Он выразил уверенность, что в будущем будут попытки помешать строительству газопровода, как это было в прошлом. Депутат заметил, что европейским странам будет выгоден СП-2, поскольку трубопроводный газ гораздо надежнее и дешевле, нежели сланцевый.