Общество 01 декабря 2022, 15:32 Депутат Госдумы Сергей Пахомов рассказал о возможности снижения тарифов ЖКХ

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С 1 декабря для россиян повысились тарифы на коммунальные услуги на 9%. Депутат Госдумы Сергей Пахомов сообщил «Национальной службе новостей» о возможном снижении цен на ЖКХ.

По словам Пахомова, решение о повышении тарифов никогда не будет положительно оценено гражданами, однако такая мера стала необходимой для благоприятного развития отрасли. Отмечается, что после модернизации сферы тарифы могут снизиться или же стать фиксированными.

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Депутат отметил, что в ряде регионах тарифы выросли не на 9%, а на 8% (например, на Ставрополье и в Воронежской области).

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