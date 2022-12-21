Общество 21 декабря 2022, 16:43 Депутат Госдумы Сергей Пахомов объяснил, зачем во всех городах России необходимо умное освещение Сергей Пахомов: умное освещение необходимо для энергосбережения

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Умное освещение улиц, озеленение городов и экопарковки необходимо создать не только в Москве, но и во всех городах России. Об этом председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам депутата, умное освещение в большинстве городов необходимо для процессов энергосбережения.

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Также озеленение населенных пунктов внесет свой вклад в экологию. В особенности это касается городов, где наблюдается нехватка зеленых насаждений.

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