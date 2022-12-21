21 декабря 2022, 16:43
Депутат Госдумы Сергей Пахомов объяснил, зачем во всех городах России необходимо умное освещение
Сергей Пахомов: умное освещение необходимо для энергосбережения
Умное освещение улиц, озеленение городов и экопарковки необходимо создать не только в Москве, но и во всех городах России. Об этом председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам депутата, умное освещение в большинстве городов необходимо для процессов энергосбережения.
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Также озеленение населенных пунктов внесет свой вклад в экологию. В особенности это касается городов, где наблюдается нехватка зеленых насаждений.
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Госдума РФ
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