Общество 03 апреля 2023, 15:47 Депутат Госдумы Сергей Колунов передал квадрокоптер подмосковным бойцам СВО Депутат Госдумы Колунов передал дрон бойцам СВО из Подмосковья Unsplash

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Депутат Госдумы Сергей Колунов передал еще один квадрокоптер мобилизованным бойцам СВО из Подмосковья. О необходимости техники ему сообщили волонтеры из Лотошина.

«В ходе недавнего выезда в Лотошинский округ ко мне обратились члены местной „Молодой Гвардии“. Ребята регулярно ездят в зону проведения спецоперации, доставляют гуманитарную помощь. Они предложили поучаствовать в комплектации очередного груза для наших военнослужащих, отметив, что на передовой необходим дрон. Конечно, мы сразу откликнулись», — сказал Колунов.

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Ранее депутат уже отправлял дроны бойцам. Новое оборудование передали волонтерам, которые в ближайшее время доставят его на передовую — первому Донецкому армейскому корпусу.

За год при поддержке Сергея Колунова военнослужащие получили 30 машин с экипировкой, инструментами и продуктами.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще 285 военных и наемников ВСУ за сутки. Об этом на брифинге рассказал представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.