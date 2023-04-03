03 апреля 2023, 15:47
Депутат Госдумы Сергей Колунов передал квадрокоптер подмосковным бойцам СВО
Депутат Госдумы Колунов передал дрон бойцам СВО из Подмосковья
Депутат Госдумы Сергей Колунов передал еще один квадрокоптер мобилизованным бойцам СВО из Подмосковья. О необходимости техники ему сообщили волонтеры из Лотошина.
«В ходе недавнего выезда в Лотошинский округ ко мне обратились члены местной „Молодой Гвардии“. Ребята регулярно ездят в зону проведения спецоперации, доставляют гуманитарную помощь. Они предложили поучаствовать в комплектации очередного груза для наших военнослужащих, отметив, что на передовой необходим дрон. Конечно, мы сразу откликнулись», — сказал Колунов.
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Ранее депутат уже отправлял дроны бойцам. Новое оборудование передали волонтерам, которые в ближайшее время доставят его на передовую — первому Донецкому армейскому корпусу.
За год при поддержке Сергея Колунова военнослужащие получили 30 машин с экипировкой, инструментами и продуктами.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще 285 военных и наемников ВСУ за сутки. Об этом на брифинге рассказал представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Депутаты
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