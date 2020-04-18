Депутат Госдумы сделает запрос в связи с блокировкой Google-аккаунта ФАН

Депутат Государственной думы Евгений Федоров заявил о том, что сделает ряд депутатских запросов в компетентные органы по вопросу блокировки аккаунтов агенства РИА ФАН на крупнейшем видеохолдинге YouTube, который принадлежит Google.

В результате этой блокировки были уничтожены десятки тысяч документальных фильмов и репортажей агентства — плоды многолетних трудов российских корреспондентов.

Свои действия компания объясняет «нарушениями правил Google», хотя редакция агентства всегда неукоснительно соблюдала не только российское, но и международное законодательство. По словам Федорова, холдинг часто блокирует «пророссийскую информацию».

«Я на 100% уверен, что это цензура. Для YouTube это нормально — он даже обращение нашего президента Владимира Путина заблокировал!», — приводит агенство его слова. Он также добавил, что Google — американский агент на территории России, занимающийся пропагандой во вред ее народу и поддерживающий информационную войну, которую ведут США.

«В том, что YouTube наплевал на свободу слова, нет ничего удивительного — это понятие всегда вторично по отношению к интересам государства, которое управляет информационными процессами. А поскольку Google — это американская структура на территории Российской Федерации, то естественно, что она работает в интересах США», — подчеркнул депутат.

Он также пообещал поддержать РИА ФАН путем депутатских запросов в компетентные органы. Ранее и другие официальные лица выразили поддержку агентству. Так депутат Сергей Вострецов направил в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и ФАС требование проверить действия YouTube на законность.