Общество 22 августа 2023, 12:24 Депутат Госдумы Щапов предложил отменить часть налогов для новых производств

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В России необходимо отменить налог на прибыль и НДС для новых производств с момента запуска на три года. С таким предложением выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в беседе с Ura.ru.

По словам депутата, такие меры поспособствуют снижению цен на товары в магазинах. Налоговое стимулирование следует направить, в первую очередь, на производство базовых товаров народного потребления.

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Щапов отметил, что вводить налоговые льготы необходимо будет под жестким контролем соответствующих органов.