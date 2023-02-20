20 февраля 2023, 16:27
Депутат Госдумы Разворотнева объяснила причины невысокой эффективности системы осмотров газового оборудования
Низкая эффективность осмотров газового оборудования в квартирах связана с отсутствием штрафных мер. Такое мнение выразила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам депутата, на сегодняшний день газовщики не могут на законных основаниях войти в квартиру и проверить состояние оборудования.
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Новый законопроект, предусматривающий штрафы за недопуск в дом специалистов для проверок, позволит решить проблему, считает Разворотнева.
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