Общество 11 декабря 2023, 19:16 Депутат Госдумы Разворотнева: москвичам грозит штраф до 2 тысяч рублей за нарушение закона о тишине

Читать 360tv в

За нарушение закона «О тишине», по которому запрещается шуметь с 23:00 до 07:00, москвичам грозит штраф до двух тысяч рублей. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по строительству Светлана Разворотнева в беседе с «Москвой 24».

По словам депутата, проводить ремонтные работы можно с 09:00 до 19:00 с перерывом на тихий час с 13:00 до 15:00. Исключения есть только для новостроек, когда указанные работы осуществляются в течение полутора лет со дня ввода дома в эксплуатацию.

Реклама

Разворотнева отметила, что москвичи могут пожаловаться на шумных соседей в органы внутренних дел.