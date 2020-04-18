Депутат Госдумы разъяснил свои слова об обязательных документах для выхода из дома

Депутат Госдумы Кирилл Щитов объяснил свои слова о ношении с собой документов для выхода из дома. Если есть цифровой пропуск, документы носить с собой не нужно. Иметь документы, подтверждающие фактическое проживание — это рекомендация, а не требование.

Об этом Щитов написал в своем Facebook.

«Это моя рекомендация. Ведь в паспорте у вас указано только место постоянной регистрации. Но многие москвичи живут не по прописке, это нормальная практика», — написал он.

Он отметил, что подтвердить сотруднику полиции посещение ближайшего магазина, если вы не прописаны — поможет договор аренды, документы о собственности или расписка от собственника.

«Можно даже просто сохранить скан или фото в телефоне. На всякий случай», — добавил Щитов.

Ранее Щитов заявил, что при выходе в ближайший магазин или аптеку граждане должны обязательно брать с собой паспорт и документ, доказывающий проживание по фактическому адресу. В противном случае полиция может составить протокол.

С 15 апреля жителям Москвы для поездок на работу и по городу необходимо оформлять электронный пропуск.