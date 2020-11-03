Депутат Госдумы разъяснил, как разрешить нагорнокарабахский конфликт

«30 лет этот конфликт тлел и сейчас его раздули до позиции — „либо смерть, либо территории“. Не думаю, что данный конфликт был организован либо Азербайджаном, либо Арменией. Конечно, были внешние игроки», — выразил уверенность законодатель.

По его словам, никому не нужна выжженная земля и победителя в нагорнокарабахском конфликте не будет. Баку и Еревану придется договариваться вместе, убрав эмоции, так как это их общий вопрос.

«Пусть будет единая территория, независимое государство», — заключил Вострецов.