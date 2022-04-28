Депутат Госдумы рассказала, как помогут дачникам и владельцам ЛПХ

Замглавы думского Комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала о мерах поддержки российских дачников и владельцев личных подсобных хозяйств. Депутата процитировала «Парламентская газета».

Оглоблина напомнила, что в прошлом году был принят закон, который разрешает фермерам реализовывать продукцию на своей земле сельхозназначения и открывать небольшие магазины. По ее словам, в случае с частниками повезет больше тем, чьи угодья удобно расположены.

«Очень важное решение касается поддержки ЛПХ по Госпрограмме „Развитие сельского хозяйства“. Владельцы таких хозяйств смогут получить субсидии, но для этого им нужно зарегистрироваться в качестве самозанятых», — обратила внимание законодатель.

Что касается дачников, то в садовых товариществах существует запрет на разведение сельхозживотных. По мнению депутата, это неприемлемо.

«Сейчас в Комитете Госдумы по аграрным вопросам мы обсуждаем законодательные изменения, которые бы позволили содержать в СНТ мелких животных, таких как кролики или козы, а также птицу», — добавила парламентарий.