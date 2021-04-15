Депутат Госдумы рассказал, почему штрафы за нетрезвое вождение не вырастут

Депутат Госдумы РФ Александр Васильев рассказал, почему штрафы за нетрезвое вождение не вырастут в нашей стране. Размер административного взыскания должен соответствовать почасовому заработку граждан, написало РИА ФАН.

Так, штраф за неоплаченную стоянку в России достигает пяти тысяч рублей. Эта цифра самая высокая в мире по паритету покупательской способности. По мнению Васильева, такие денежные наказания негуманны.

«Даже небольшой штраф в 750 рублей заставляет людей быть дисциплинированными, если он неотвратим», — заметил парламентарий.

По мнению депутата, бороться с правонарушениями автолюбителей нужно не высокими штрафами, а улучшением контроля.