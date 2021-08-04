Депутат Госдумы рассказал, почему идея о налоге на мясо ради климата является плохой

Первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов заявил, что введение налога на мясо может привести не только к удорожанию продукта, но и к негативным социальным последствиям. Об этом рассказала «Газета.ru».

По словам депутата, улучшение климата в мире не должно касаться продуктов питания. Он считает, что такие меры приведут к удорожанию. Сегодня президенты России и Америки договаривались о том, чтобы уменьшить выбросы. Они должны касаться промышленности, но никак не той сферы, которая производит продукты питания, потому что это прямое удорожание продукции, пояснил Катасонов.

Кроме того, введение налога может привести к недовольству россиян. Граждане будут понимать, что причиной является не только международная инфляция, но и налог, который дополнительно ввело государство, заключил Катасонов.