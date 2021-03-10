Депутат Госдумы рассказал, как решается проблема безработицы в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин в беседе с РИА ФАН рассказал, как решается проблема безработицы в России. Он отметил, что сейчас в стране делается упор на развитие удаленной занятости.

Депутат пояснил, что на заседании комитета, которое прошло 10 марта, спросил у министра труда и соцзащиты Антона Котякова, как правительство поддерживает граждан, оставшихся без работы.

«Мне сообщили, что в условиях кризиса министерство делает упор на развитие удаленной занятости населения, что позволяет людям иметь возможность устраиваться на работу без привязки к месту жительства, где не всегда есть рабочие места», — уточнил Березин.

Как он заметил, доля безработных среди молодежи превысила 33%. Дело в том, что новое поколение стремится освоить творческие направления со свободным графиком. Березин посоветовал молодым людям обращать внимание на предложения укоренившихся профессий.