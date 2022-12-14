Общество 14 декабря 2022, 18:46 Депутат Госдумы рассказал, что водителей не будут лишать прав автоматически при наличии признаков болезни

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Водительские права действительны на протяжении 10 лет, однако за это время у водителя могут появиться различные болезни. Прав не будут лишать автоматически до момента медицинского заключения, сообщил «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по транспорту Рафаэль Марданшин.

По его словам, в комитете считают правильным не лишать водительских прав людей с заболеваниями до тех пор, пока врач не проведет полное обследование и даст профессиональное заключение.

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Отмечается, что врач сможет загрузить все данные в информационную систему, доступ к которой будет иметь и ГИБДД.

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