Депутат Госдумы раскритиковал Артемия Лебедева за слова о монументе «Родина-мать» в Волгограде

Артемий Лебедев может высказывать любую позицию, ему никто не запрещает. Но надо иметь уважение к павшим воинам, в память о которых был поставлен монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде, считает член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин.

«Он дизайнер и должен понимать, что у каждого художника есть свое видение. И отзываться о скульптуре таким образом недопустимо. С историко-человеческой точки зрения это некорректно. Монумент в Волгограде — наше достояние. Мы боремся за каждый памятник, поставленный ветеранам войны не только в России, но и в других странах. А здесь, на собственной территории…» — подчеркнул Березин.

Он признал, что интернет является полем, свободным для мнений. Но в своих высказываниях нужно быть умеренным. Член думского комитета отметил, что свою позицию может иметь каждый гражданин. Но высказывать ее в такой форме неправильно.

Ранее сообщалось, что Артемий Лебедев назвал монумент на Мамаевом кургане в Волгограде «просто уродским на вид». По его мнению, скульптура хороша только видом, который открывается у ее подножия.