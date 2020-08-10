Депутат Госдумы: ради привлечения туристов Турция может снизить цены

«Если эпидемиологическая обстановка в Турции будет накаляться, принимающая сторона может снизить цены ради привлечения туристов», — предположил Кривоносов.

С выводами парламентария не согласился почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. По его мнению, цены на отдых мало зависят от числа заразившихся коронавирусом. Он обратил внимание на незначительный рост заболевших COVID-19 в Турции.

«Теоретически такое возможно — но только при заметном ухудшении эпидемиологической обстановки», — заметил эксперт.

«Утро.ру» напомнило, что пакетные туры на турецкие курорты подорожали из-за небывалого ажиотажа среди россиян и падения курса рубля.

Отмечается, что кроме Турции Россия возобновила авиасообщение с Великобританией и Танзанией. Ожидается, что с 15 августа улететь также можно будет в Швейцарию. Кроме того, снова открыта граница с Абхазией.