Депутат Госдумы прокомментировал высказывание спикера парламента Эстонии о «переписывании» Россией истории

«Россия не будет оставлять без внимания подобные заявления и, без сомнения, станет реагировать на подобные выпады… Страны Балтии, равно как и Польша, были освобождены от нацистов именно советскими войсками. Сохранили свою инфраструктуру и памятники архитектуры в том числе и благодаря тому, что советское командование предприняло все усилия для взятия городов без их тотального разрушения», — заявил Бальбек.

Депутат считает, что в Польше и Эстонии началась какая-то истерия относительно Второй мировой войны. Он также сказал, что некоторые политики на этой почве создают себе популистский капитал.