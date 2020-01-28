Депутат Госдумы прокомментировал высказывание спикера парламента Эстонии о «переписывании» Россией истории
Руслан Бальбек, депутат Госдумы, высказал свое мнение о заявлении спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса. RT написал, что по его словам, Россия пытается «переписать» историю «в угоду своим целям».
«Россия не будет оставлять без внимания подобные заявления и, без сомнения, станет реагировать на подобные выпады… Страны Балтии, равно как и Польша, были освобождены от нацистов именно советскими войсками. Сохранили свою инфраструктуру и памятники архитектуры в том числе и благодаря тому, что советское командование предприняло все усилия для взятия городов без их тотального разрушения», — заявил Бальбек.
Депутат считает, что в Польше и Эстонии началась какая-то истерия относительно Второй мировой войны. Он также сказал, что некоторые политики на этой почве создают себе популистский капитал.