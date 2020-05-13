Депутат Госдумы прокомментировал увольнение чиновницы после слов о «скулящих рожающих»

Лидия Бузовчук занимала должность исполняющей обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области.

«Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны, и чем больше дают, тем больше хочется!» — написала она.

Бессараб напомнила Бузовчук, что раньше дефектных младенцев сбрасывали с горы, а стариков отводили в лес на съедение диким зверям. Однако общество меняется и становится более гуманным.

«Если кто-то не понимает, для чего государство оказывает поддержку семьям с детьми, нуждающимся, ему не место в органах власти. Если госпожу Бузовчук уволили, то я полностью поддерживаю это решение. Оно представляется единственно верным», — пояснила депутат.