    13 мая 2020, 14:16

    Депутат Госдумы прокомментировал увольнение чиновницы после слов о «скулящих рожающих»

    Анастасия Кременчугская

    Светлана Бессараб, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, прокомментировала увольнение саратовской чиновницы Лидии Бузовчук. Ранее она опубликовала в соцсети пост о мерах поддержки российских семей с детьми во время пандемии коронавируса. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Лидия Бузовчук занимала должность исполняющей обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области.

    «Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны, и чем больше дают, тем больше хочется!» — написала она.

    Бессараб напомнила Бузовчук, что раньше дефектных младенцев сбрасывали с горы, а стариков отводили в лес на съедение диким зверям. Однако общество меняется и становится более гуманным.

    «Если кто-то не понимает, для чего государство оказывает поддержку семьям с детьми, нуждающимся, ему не место в органах власти. Если госпожу Бузовчук уволили, то я полностью поддерживаю это решение. Оно представляется единственно верным», — пояснила депутат.