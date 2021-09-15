Депутат Госдумы прокомментировал идею возрастных ограничений по времени в Сети

В Китае предложили ограничить использование интернета в зависимости от возраста. Член Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков рассказал, получится ли ввести такое ограничение в России, передала Pravda.Ru.

Эксперт отметил, что на данный момент в России интернет является площадкой, где процветает бескультурье и аморальность. По его словам, государству необходимо вмешаться в вопросы интернета и идеологически противостоять плохому контенту.

«Я допускаю частичное вмешательство государства в это, в том числе, путем все-таки ограничения в соответствии с возрастным цензом по времени пребывания в интернете. Потому что на самом деле интернет не только дает информацию, но он и зачастую навязывает определенные точки зрения», — заявил Лысков.