Депутат Госдумы призвал россиян отказаться от «ветряночных вечеринок» для детей

Член комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный призвал россиян перестать устраивать детские «ветряночные вечеринки». Он отметил, что официальная медицина не приветствует это.

Об этом депутат Государственной Думы рассказал «Москва 24».

Парламентарий считает, что не стоит приводить не зараженных детей в гости к тем, кто уже заразился вирусом оспы, ребенок перенес болезнь в юном возрасте и получил естественный иммунитет. По его словам, современная медицина не приветствует это, потому что любое заражение ребенка — неконтролируемое распространение заболевания.

Организаторы «ветряночных вечеринок» нарушают правила карантина. Если кто-то столкнется с тяжелым течением болезни, то автор встречи может понести уголовную ответственность. следствий для заразившихся детей могут понести уголовную ответственности.

Ранее «360» сообщало в чем опасность «ветряночных вечеринок». Ветряная оспа — не безвредная детская болячка. В любом возрасте она может нанести серьезный вред организму, так что лучше всего вовремя привиться.