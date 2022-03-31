Депутат Госдумы призвал отечественных производителей веткорма занять освободившуюся нишу на рынке

Первый зампред думского Комитета по экологии Владимир Бурматов обратил внимание на то, что российские корма для животных не уступают европейским по качеству. Парламентария процитировала радиостанция «Говорит Москва».

«У европейских кормов нет особых преимуществ, кроме того, что они давно стоят на полках наших гипермаркетов и зоомагазинов. Рынок российских кормов сейчас занимает позорные 10%, а 70% монополизировано ЕС», — уточнил депутат.

Он назвал это дисбалансом, который должен быть исправлен. По его словам, нынешняя ситуация является хорошим вариантом для российских производителей встать на полки и расширить свое присутствие. Законодатель подчеркнул, что корма должны быть отечественного производства, чтобы зарубежные производители не шантажировали уходом с рынка.

«У нас сырья своего выше крыши, у нас есть крупнейшие производители мяса, из продуктов обработки которого производятся эти корма. Мы можем его обогащать аминокислотами, витаминами и получать качественный продукт», — добавил Бурматов.