  • Депутат Госдумы предложил признать рэп-баттл видом спорта

    17 сентября 2019, 04:38

    Валерия Шафирко

    Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов направил министру спорта Павлу Колобкову письмо с предложением официально признать рэп-баттлы видом спорта. Власов также отметил «схожесть» творчества современных российских рэп-исполнителей с поэзией акмеистов Серебряного века, пишет РИА «Новости».

    «Признание рэп-баттлов в качестве официального вида спорта расширит возможности заключения спонсорских соглашений, что положительно скажется как для бюджета Российской Федерации, так и для сообщества рэп-исполнителей в целом», — говорится в тексте письма.

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    По мнению Власова, подобные явления нужно поддерживать и стимулировать, а действующим законодательством России предусмотрен большой ряд мер поддержки для признанных видов спорта, а также спортивных дисциплин.

    Рэп-баттлы полностью соответствуют требованиям приказа российского министерства спорта «Об утверждении порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения», считает депутат.

    Кроме того, депутат заметил, что рэп-баттлы очень популярны. По мнению Власова, такие состязания раскрывают красоту русского языка, а также способствуют его развитию и популяризации среди молодежи подобно литературным обществам, существовавшим в Российской империи.

    Парламентарий подчеркнул, что творчество отечественных рэп-исполнителей имеют большую схожесть с творчеством русских поэтов-акмеистов Серебряного века.