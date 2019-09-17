Депутат Госдумы предложил признать рэп-баттл видом спорта

«Признание рэп-баттлов в качестве официального вида спорта расширит возможности заключения спонсорских соглашений, что положительно скажется как для бюджета Российской Федерации, так и для сообщества рэп-исполнителей в целом», — говорится в тексте письма.

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По мнению Власова, подобные явления нужно поддерживать и стимулировать, а действующим законодательством России предусмотрен большой ряд мер поддержки для признанных видов спорта, а также спортивных дисциплин.

Рэп-баттлы полностью соответствуют требованиям приказа российского министерства спорта «Об утверждении порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения», считает депутат.

Кроме того, депутат заметил, что рэп-баттлы очень популярны. По мнению Власова, такие состязания раскрывают красоту русского языка, а также способствуют его развитию и популяризации среди молодежи подобно литературным обществам, существовавшим в Российской империи.

Парламентарий подчеркнул, что творчество отечественных рэп-исполнителей имеют большую схожесть с творчеством русских поэтов-акмеистов Серебряного века.