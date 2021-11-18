Депутат Госдумы предложил запретить продажу этилового спирта

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев рассказал «Газете.ru» о своей инициативе полностью запретить в России оборот метилового спирта.

Депутат предложил запретить продажу метилового спирта в связи с чудовищными последствиями от его бесконтрольной реализации и наличием аналогов для бытовых и промышленных целей.

«Действующие законодательные нормы по защите здоровья граждан, ограничения попадания яда, а метиловый спирт — это смертельный яд, не просто недостаточны, они не работают», — заметил парламентарий.