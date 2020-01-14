Запуски фейерверков во дворах предложили запретить

Федоров выступил против запуска фейерверков и петард на расстоянии менее 500 метров от жилых зданий и медицинских учреждений.

По мнению парламентария, те, кто используют пиротехнику, не всегда могут правильно оценить условия. Например, потоки ветра или особенности конкретных фейерверков. Так, их запуск может привести к ущербу зданиям или к пожарам.

«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжелом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — уточнил депутат.

Согласно действующему законодательству, запрещается применять пиротехнику внутри помещений, на балконах и лоджиях, на территориях пожароопасных объектов, стадионах, сценах, на территориях национальных парков, заповедников, заказников, кладбищ, во время демонстраций и митингов.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил ввести уроки безопасного использования пиротехники перед Новым годом. Такие уроки он хочет добавить в школьную программу.