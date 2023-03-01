Общество 01 марта 2023, 11:13 Депутат Госдумы предложил запретить часть видеоигр и аниме из-за «Редана» Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить ряд видеоигр и аниме из-за «Редана» РИА «Новости»

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Отдельные видеоигры и аниме следует запретить в России из-за участившихся беспорядков с участием представителей неформального движения «Редан». С таким предложением выступил депутат Государственной думы Султан Хамзаев, написало РИА «Новости».

«Доступ к отдельным видеоиграм и аниме следует ограничить. Мы проверили источник того, что стоит за беспорядками некоторых молодых людей в торговых центрах. Это игры, которые они решили воплотить в жизнь», — сказал он.

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Парламентарий пояснил, что подростки примеряли на себя образ «охотников», которые обязаны пройти определенный экзамен. Также он отметил, что эту тему обсудят на ближайшем заседании комитета Думы по безопасности.

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«В аниме есть признаки деструктивного движения, которое направлено на разрушение нашего межконфессионального и межнационального единства. Там есть прямое навязывание деструктива и прямая пропаганда с заложенным смыслом», — заключил парламентарий.

Правоохранительные органы задержали свыше 300 участников массовых беспорядков в Москве, их подозревают в причастности к движению «Редан».