Депутат Госдумы предложил выделить средства из бюджета на зарплату сотрудникам некоторых компаний

Депутат считает, что необходимо предоставить субсидии тем компаниям, которые вынуждены не работать из-за пандемии коронавируса. Зарплата сотрудников должна быть компенсирована не менее чем на 70%.

Если же у работников есть один ребенок, то размер компенсации должен составить не менее 80% от зарплаты. Если два и более, то 100%.