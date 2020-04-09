Депутат Госдумы предложил выделить средства из бюджета на зарплату сотрудникам некоторых компаний
Михаил Щапов, депутат Госдумы, предложил предоставить субсидии из средств федерального бюджета для некоторых компаний. Речь идет о тех, кто не работает, но вынужден выплачивать зарплату сотрудникам. Об этом написал RT.
Депутат считает, что необходимо предоставить субсидии тем компаниям, которые вынуждены не работать из-за пандемии коронавируса. Зарплата сотрудников должна быть компенсирована не менее чем на 70%.
Если же у работников есть один ребенок, то размер компенсации должен составить не менее 80% от зарплаты. Если два и более, то 100%.