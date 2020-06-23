Депутат Госдумы предложил выдавать социальное жилье молодоженам
Депутат Госдумы Николай Говорин рассказал «Парламентской газете» о своей инициативе выдавать молодоженам социальное жилье с возможностью его дальнейшей приватизации.
«У нас на 1000 браков, по крайней мере в Москве и Санкт-Петербурге, 650-700 разводов!» — уточнил зампред думского Комитета по охране здоровья.
По его мнению, государство должно всячески стимулировать молодых людей на создание брака, а отдельные СМИ и телеканалы должны перестать пропагандировать праздный образ жизни.
Он заметил, что кредиты для молодой семьи — это кабала, и нужно дать им социальной жилье, чтобы они смогли его приватизировать, если у них появится второй ребенок.