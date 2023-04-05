Общество 05 апреля 2023, 09:09 Депутат Госдумы предложил ввести сбор с концертов в пользу ветеранов СВО Депутат Сухарев предложил ввести сбор с концертов в пользу фонда помощи ветеранов СВО piqsels

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В Госдуме предложили ввести сбор с коммерческих культурно-массовых мероприятий в пользу фонда помощи ветеранам специальной военной операции, написал RT.

Автором инициативы выступил депутат Иван Сухарев. По его мнению, в фонд стоит направлять 1% от средств, собранных с концертов, выставок и других развлекательных мероприятий. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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Сухарев подчеркнул, что благодаря героизму российских военных в зоне СВО граждане могут продолжать жить мирной жизнью, вести трудовую деятельность и посещать культурно-массовые мероприятия.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале марта сообщил о начале работы по формированию фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации. Новая структура будет координировать оказание социальной и медицинской помощи, реабилитацию бойцов, а также поможет выстроить систему сопровождения военных и их семей индивидуально.