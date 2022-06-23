Депутат Госдумы предложил ввести налоговый вычет на траты для выпускного вечера

Налоговый вычет на траты для подготовки к выпускному вечеру в школах предложили ввести в России. С этой идеей выступил депутат Госдумы Борис Чернышов, написало РИА «Новости».

По его словам, сейчас у россиян непростое финансовое положение и государство должно помочь им компенсировать затраты на мероприятие.

«Налоговый вычет необходимо определить для тех, кто приобрел себе вечерний наряд для выпускного или собирается это сделать», — заявил политик.

В среднем костюм и развлекательная программа для молодого человека на выпускной вечер обойдутся в 14 тысяч рублей. Ранее «Российский экологический оператор» призвал выпускников школ отказаться от запуска в небо воздушных шаров на балах. В этом году выпускные в России пройдут 25 июня.