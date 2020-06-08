Депутат Госдумы предложил ввести лицензии для утилизации шприцев и масок

Бурматов считает, что медицинские маски, перчатки и другой мусор необходимо выкидывать в специальные контейнеры, а деятельность по утилизации медотходов должна обязательно лицензироваться.

«Сегодня деятельность по обращению с медотходами не лицензируется в принципе. В этой сфере полно шарлатанов и преступников, которые берут деньги за эту работу, а по факту ее не делают и в лучшем случае выбрасывают в обычные контейнеры шприцы, биологические, операционные и инфицированные отходы, просроченные лекарства и вакцины, пробирки с кровью. А в худшем случае они сваливают все это в лес», — заявил депутат.

Он также отметил, что система утилизации неэффективна: Роспотребнадзор предлагает утилизировать отходы в полиэтиленовых пакетах, это увеличит количество мусора на свалках вдвое.

Депутат предлагает сдавать маски и перчатки в поликлиники и больницы, так как там уже налажен механизм их утилизации, или выбрасывать медицинский мусор в специальные контейнеры.