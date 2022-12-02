Общество 02 декабря 2022, 11:14 Депутат Госдумы предложил в обязательном порядке проводить генетические тесты для детей-сирот

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Детям-сиротам, оставшимся в малолетнем возрасте без попечения родителей, необходимо в обязательном порядке делать генетические тесты для раннего выявления рисков возникновения серьезных заболеваний. Такое предложение поступило в Минпросвещения от депутата Госдумы Евгения Федорова, сообщила RT.

По мнению депутата, генетические тесты необходимо проводить для детей, которых собираются усыновить приемные родители. Отмечается, что в большинстве случаев ни детские дома, ни потенциальная семья не имеют никакой информации о состоянии здоровья ребенка, о его хронических болезнях.

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Также ничего неизвестно о здоровье биологических родителей и о рисках развития наследственных недугов, поэтому сдача обязательных биологических тестов поможет заранее узнать о возможных течениях болезни ребенка.

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