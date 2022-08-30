Депутат Госдумы предложил уточнить правила перевозки животных в автомобиле

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил письмо главе ГИБДД МВД России Михаилу Черникову, в котором предложил ввести обязательное использование контейнеров-переносок и автобоксов для перевозки животных в автомобилях. Об этом сообщил RT.

Политик уточнил, что на сегодняшний день конкретные требования размещения, в том числе относительно технических характеристик устройств для транспортировки животных, не определены.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости конкретизации правил дорожного движения в части введения обязательной транспортировки домашних животных в специальных изолированных устройствах: контейнерах-переносках, автобоксах и тому подобное», — говорится в тексте письма.

Как добавил депутат, реализация данной идеи позволит водителю не отвлекаться во время движения, а также повысит безопасность самого животного в случае аварии.