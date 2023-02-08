08 февраля 2023, 11:05
Депутат Госдумы предложил уточнить понятие «игровой автомат» на фоне распространения тотализаторов
Законопроект, в котором рассматривается уточнение понятия «игрового автомата» на фоне распространения деятельности тотализаторов и букмекерских контор, разработал депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Об этом сообщил RT.
На сегодняшний день большинство тотализаторов работают вне предназначенных для этого зон, тем самым пользуясь существующими проблемами в законодательстве. По мнению депутата, люди идут делать ставки на спорт и сами не понимают, что работа букмекерских контор идентична времяпрепровождению в залах игровых автоматов.
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Уточнение понятия «игрового автомата» позволит установить правила, при которых такого рода аппараты будут работать исключительно в специальных зонах.
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Госдума РФ
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