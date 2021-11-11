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    11 ноября 2021, 01:32

    Депутат Госдумы предложил страховать сделавших прививку россиян на 10 млн рублей

    Депутат Федот Тумусов: вакцинировавшися от коронавруса россиян нужно страховать на 10 млн

    Александра Ломейко

    Российским работодателям предложили выплачивать сотрудникам премию за сделанную прививку. Доверие населения к вакцинации повысят страхование со стороны государства и разрешение иностранных вакцин. Последние должны быть платными.

    Депутат Госдумы предложил страховать сделавших прививку россиян на 10 млн рублей

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов высказался о премировании вакцинированных россиян в беседе с Ura.Ru.

    «Нужно давать премии сотруднику за то, что он вакцинировался. Это могут делать предприятия», — предложил он.

    Тумусов пояснил, что не привитый и заболевший человек так или иначе негативно влияет на экономику компании. Она теряет деньги.

    «Чтобы не терять — премию плати», — подчеркнул парламентарий.

    Доверие россиян к вакцинации, по мнению Тумусова, можно повысить двумя мерами. Одной из них депутат назвал страховку для тех, кто делает прививку. Это покажет, что государство гарантирует безопасность и эффективность.

    «Надо страховать на 10 миллионов вакцинирующихся», — заявил парламентарий.

    Вторым вариантом он назвал разрешение иностранных вакцин. Прививать ими, считает Тумусов, нужно на платной основе.

    «Не хочешь нашу бесплатно, пожалуйста, покупай», — уточнил Тумусов.

    Введение QR-кодов для посещения общественных мест депутат счел эффективными, поскольку темпы вакцинации на этом фоне выросли.