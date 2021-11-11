Депутат Госдумы предложил страховать сделавших прививку россиян на 10 млн рублей
Депутат Федот Тумусов: вакцинировавшися от коронавруса россиян нужно страховать на 10 млн
Российским работодателям предложили выплачивать сотрудникам премию за сделанную прививку. Доверие населения к вакцинации повысят страхование со стороны государства и разрешение иностранных вакцин. Последние должны быть платными.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов высказался о премировании вакцинированных россиян в беседе с Ura.Ru.
«Нужно давать премии сотруднику за то, что он вакцинировался. Это могут делать предприятия», — предложил он.
Тумусов пояснил, что не привитый и заболевший человек так или иначе негативно влияет на экономику компании. Она теряет деньги.
«Чтобы не терять — премию плати», — подчеркнул парламентарий.
Доверие россиян к вакцинации, по мнению Тумусова, можно повысить двумя мерами. Одной из них депутат назвал страховку для тех, кто делает прививку. Это покажет, что государство гарантирует безопасность и эффективность.
«Надо страховать на 10 миллионов вакцинирующихся», — заявил парламентарий.
Вторым вариантом он назвал разрешение иностранных вакцин. Прививать ими, считает Тумусов, нужно на платной основе.
«Не хочешь нашу бесплатно, пожалуйста, покупай», — уточнил Тумусов.
Введение QR-кодов для посещения общественных мест депутат счел эффективными, поскольку темпы вакцинации на этом фоне выросли.