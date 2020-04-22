Депутат Госдумы предложил создать российский аналог YouTube

«Мы своевременно приняли закон о суверенном Интернете, но думаю, что нужно идти дальше, и нам нужно создавать свою площадку, аналог YouTube», — указал законодатель.

Таким образом, по словам Вострецова, всем гражданам мира будет дана возможность свободно и честно высказывать свою позицию вне зависимости от того, где они живут.