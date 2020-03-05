Депутат Госдумы предложил создать программу «Семейная городская среда»

Депутат в своем обращении к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву написал, что во многих регионах не улучшается инфраструктура из-за недостатка финансирования. Для того, чтобы можно было создать комфортные условия для семей с детьми, парламентарий и предлагает разработать программу «Семейная городская среда».

Зубарев предлагает также ввести всероссийский социальный рейтинг качественной семейной городской среды. Оцениваться города должны по количеству парков, детских площадок, а также отдаленности школ от домов и других важных факторов.

Депутат также обращает внимание на обустройства комнат матери и ребенка, которых также недостает. Помимо это, он предлагает выделять четверть городского пространства для семей и детей. То есть на обустройство парков, развлекательных центров и другого.