Депутат Госдумы предложил создать объединение государств по образу СССР для противостояния Западу
Депутат ГД Шеремет предложил создать объединение государств по образу СССР
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР, чтобы противостоять «западной экспансии и агрессии». Парламентарий поделился своей позицией с РИА «Новости».
По его мнению, именно существование СССР сдерживало НАТО в стремлении «поработить и колонизировать весь мир».
«Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР», — подчеркнул Шеремет.
Он напомнил, что после распада Советского Союза США начали вмешиваться в дела независимых государств на постсоветском пространстве, устраивая цветные революции и государственные перевороты, создавая из суверенных государств «сателлитов и проводя их постепенную оккупацию с приближением к границам России».
По мнению Михаила Шеремета, появление подобного СССР союза могло бы помочь странам укрепить их суверенитет.
«Это будет равноправный союз, где каждая из стран уважает суверенитет и культуру друг друга, а не те колонии, которые привыкли создавать США под личиной помощи и торжества демократии», — подчеркнул Шеремет.
Депутат предположил, что новый блок может даже превзойти СССР по своим границам, и заявил, что Россия сможет обеспечить союзу безопасность и нерушимость границ.