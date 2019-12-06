Депутат Госдумы предложил создать единый реестр льгот на «Госуслугах»

Политик отметил, что граждане постоянно обращаются к нему, чтобы уточнить порядок предоставления льгот. Поэтому он предложил Министерству цифрового развития РФ создать единый реестр.

«Многие не осведомлены о том, какие меры поддержки им гарантированы законом и где о них можно узнать. Ситуация осложнена тем, что получение подавляющего числа мер социальной поддержки носит заявительный порядок. Пропуск срока подачи обращения ведет к тому, что граждане не могут воспользоваться положенным им государством социальными гарантиями», — пояснил парламентарий.

Сухарев заметил, что россиянам нужен специализированный сервис. В нем каждый сможет узнать о своей льготной категории и об условиях для получения преимуществ.

«Подобный реестр позволит системе социального обеспечения стать более прозрачной, а также исключит дублирование льгот», — подчеркнул депутат.