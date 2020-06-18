Депутат Госдумы предложил сделать федеральную книгу жалоб
Идеей депутат поделился на своем выступлении на проекте «Цифровая журналистика».
«Мы хотим, чтобы была одна кнопка, то есть одно окно, куда любой гражданин направляет свое обращение, а дальше внутри этого окна эти жалобы бы уже перенаправлялись по их надзорности, то есть по тематике, — пояснил депутат.
Также он рассказал, что часто на его приемах люди рассказывают, что с определенной жалобой уже прошли несколько инстанций. Таким образом люди ходят по кругу, от одного ведомства к другому. Хинштейн рассказал, что идея о едином пункте приема и распределения жалоб будет отработана им совместно с Минкомсвязью.
Кроме этого депутат обратил внимание, что важен не только учет жалоб, но и контроль над тем, как решаются вопросы. Хинштейн поделился, что ему рассказывают о том, как работают системы обратной связи в разных регионах.
Он пояснил, что власти ищут способы повысить эффективность работы. Поэтому необходимо использовать цифровые технологии, которые создадут удобные каналы взаимодействия чиновников и граждан.