Депутат Госдумы предложил считать соотечественниками всех владеющих русским языком

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий считать соотечественниками всех лиц, владеющих русским языком. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин, сообщил ТАСС.

Законопроект призван устранить недостаток толкования понятия «соотечественники», в том числе признать ими потомков лиц, родившихся или проживавших ранее на территории РФ.

«За прошедшие 30 лет выросло новое поколение соотечественников, не имевших гражданства СССР. В связи с этим из определения понятия „соотечественник“ исключена связь с гражданством СССР», — говорится в сопроводительном документе.

Законопроектом также предлагается уточнить перечень народов, исторически проживающих на территории России. В частности, в перечень включены белорусы и украинцы, а также представители коренных малочисленных народов.