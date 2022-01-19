Депутат Госдумы предложил расширить действие «Пушкинской карты» на учебную литературу

Депутат Госдумы Евгений Сухарев предложил расширить действие «Пушкинской карты», дав возможность молодым людям покупать по ней учебную литературу. Об этом написал RT.

Сейчас благодаря «Пушкинской карте» молодые люди от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать музеи и другие учреждения культуры. Сухарев обратил внимание на то, что на учебную литературу для подготовки к поступлению часто тратятся большие деньги из семейных бюджетов.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности расширить действие проекта „Пушкинская карта“ в том числе и на приобретение учебной, научной литературы, научно-технических периодических изданий и т. п.», — говорится в обращении депутата на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.