Депутат Госдумы предложил провести выпускные в сентябре

По его словам, проводить выпускные 27 июня все еще опасно, несмотря на то, что во многих регионах страны приступили к поэтапному снятию ограничительных мер.

Смолин заявил, что регионы настороженно относятся к идее проведения выпускных в конце июня.

«Если мы будем проводить выпускные вечера в масках, дистанцируясь друг от друга на полтора метра, как быть с выпускным баллом, школьным вальсом? Мне лично представляется, что сейчас проводить выпускные достаточно опасно», — поделился депутат.

Он предложил провести праздник либо после сдачи ЕГЭ, если ситуация позволит, либо 1 сентября.