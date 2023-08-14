Общество 14 августа 2023, 09:17 Депутат Госдумы предложил отказаться от прожиточного минимума в России Депутат Арефьев: прожиточный минимум в России заставил людей выживать РИА «Новости»

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Значение прожиточного минимума в России не отражает реального положения дел, поэтому от него нужно отказаться. Об этом Ura.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Я бы вообще отошел от всяких минимумов. XXI век — мы должны жить по максимуму, а не по минимуму», — высказался депутат.

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По его словам, расчеты прожиточных минимумов в регионах страны стали «бюрократической проволочкой».

Арефьев подчеркнул, что способы исчисления этого показателя стали постоянно меняться. При этом в ход идут уловки, чтобы как можно меньше платить людям и заставлять их выживать.

Депутат также отметил, что российская потребительская корзина в несколько раз ниже, чем в других странах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года на 18,5%.